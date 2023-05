Loopbrug in Finland stort in: 24 scholieren gewond

Belgische oud-ko­ning Albert onder vuur vanwege ‘overmatig waterver­bruik’ in zijn buitenver­blijf in Frankrijk

De Belgische oud-koning Albert II en koningin Paola liggen onder vuur in Frankrijk vanwege hun ‘overmatig waterverbruik’. Dat meldt de Franse krant ‘Libération’. Uit een gelekt document blijkt dat het zwembad van hun buitenverblijf in Châteauneuf-Grasse enorm veel water verbruikt en dat op een moment dat de burgers in het zuiden van het land allerlei restricties opgelegd krijgen.