Lotgenoot Warren Rodwell: Ik denk vaak aan Ewold

,,Ontvoerd worden is geen Hollywood. Het is vooral niks doen. De jongens die mij bewaakten, spraken geen Engels. Dus de enige die kon voorkomen dat ik zou doordraaien, was ikzelf. Ik was bang dat ik onthoofd zou worden, ik wist dat ze daartoe in staat zijn. Het dreigde me gek te maken, ik besefte dat ik er niet meer aan moest denken. Maar aan wat dan wel? Om de tijd te doden, begon ik mijn leven te overdenken. Alle mensen die ik ooit heb ontmoet, probeerde ik me voor de geest te halen. Ik ging fantaseren: wat was er gebeurd als ik destijds met dat leuke meisje was getrouwd? Hoeveel Amerikaanse presidenten ken ik eigenlijk, en in welke landen op de wereld ben ik geweest? En toen ik dat allemaal beu was: naar de lucht kijken. Hele dagen alleen maar gadeslaan hoe de zon beweegt. Ik raakte er langzaam aan gewend om de tijd zonder enige impuls door te brengen.”



De omstandigheden zijn zwaar. ,,Ik bewoog me amper, sprak zelden en kreeg alleen rijst. Mijn spieren werden dunner en dunner,ik raakte totaal verzwakt. Alles was nat en vies. Elke dag dacht ik na over ontsnappen. Soms waren we in de buurt van een dorpje: dan hoorde ik de motoren van bootjes, het geluid van de moskee. Maar ik besefte dat ik niemand kon vertrouwen: in die dorpjes zaten vast allerlei mensen die gelieerd waren aan Abu Sayyaf. Ik kon niets anders doen dan wachten. En bij elk moeilijk moment vroeg ik me af: zouden ze in Australië nog aan me denken?”



Op 25 december 2012 verschijnt op YouTube een video die is gemaakt in de Filipijnse jungle. Een broodmagere man, die nog slechts in de verte lijkt op de Warren Rodwell die zijn familie kent, kijkt in de camera en spreekt met zachte, schorre stem. ,,Mijn naam is Warren Richard Rodwell uit Australië. Ik zit hier nu al meer dan een jaar. Ik vertrouw Abu Sayyaf niet, ik vertrouw de Australische regering niet, ik vertrouw niemand. En het kan me niet schelen.”



Rodwell, nu: ,,Die periode was het dieptepunt. Ik had al maanden niets meer gehoord, had al weken geen woord meer gesproken. Ik was alle geloof in een goede afloop kwijt.”



Maar zonder dat hij het weet, naderen zijn kidnappers en de Australische onderhandelaars een akkoord. Rodwell verzwakt snel en zijn kidnappers beseffen dat ze niet lang meer moeten wachten. In maart 2013 wordt afgesproken dat de Australiër wordt vrijgelaten in ruil voor 100.000 dollar.