Luchtaanvallen in Soedanese hoofstad Khartoem kort na ingaan staakt-het-vuren

Vader helpt eendjes oversteken en wordt seconden later doodgere­den voor de ogen van zijn kinderen

Toen hij een moedereend met haar kleintjes zag sukkelen op een druk kruispunt in Californië, aarzelde de Amerikaanse vader geen moment om uit zijn wagen te springen en de diertjes te helpen bij het oversteken. Maar seconden later werd hij zelf aangereden voor de ogen van zijn kinderen en stierf ter plekke. “Het was eerst een scène van pure vreugde en geluk die eindigde in de slechtst denkbare afloop.”