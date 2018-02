Luchthaven London City weer open na verwijderen vliegtuigbom uit WOII

VS-minister Tillerson waarschuwt: IS nog niet verslagen

10:31 De Amerikaanse minister Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat terreurgroep Islamitische Staat nog niet is uitgeschakeld. ,,Dat de grote gevechtsoperaties achter de rug zijn, betekent niet dat we IS definitief hebben verslagen'', benadrukte hij in Koeweit.