Lugubere grapjas komt onder trein: ‘Hopelijk hebben jullie veel vertraging’

Brit sterft tijdens afdaling Mount Everest, dodental stijgt dit klimsei­zoen naar tien

14:22 De beklimming van de Mount Everest is vandaag fataal afgelopen voor een 44-jarige Brit. Hij is al de tiende alpinist die dit klimseizoen op de hoogste berg ter wereld om het leven is gekomen. Waarschijnlijk hebben de lange wachtrijen op de top bijgedragen tot de dood van de klimmers.