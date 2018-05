Luxemburgs parlement geschokt door dood staatssecretaris na debat

Man na 27 jaar vrijgespro­ken van moord die hij als 14-jarige zou hebben gepleegd

1:58 John Bunn was pas 14 jaar oud toen hij in 1991 werd veroordeeld voor een moord die hij nooit had gepleegd. Na al die jaren in gevangenschap te hebben gepleit voor zijn onschuld, kreeg hij nu eindelijk gelijk van de rechter.