Machtsstrijd Soedan: eerste buitenlanders weg per schip, Nederlanders gebriefd over mogelijkheden

In de Saoedische havenstad Jeddah zijn de eerste drie marineschepen gearriveerd met evacués uit Soedan. Het gaat om Saoedi’s en onderdanen van bevriende landen waaronder Koeweit, meldt de staatsomroep Al-Ekhbariyah. In totaal evacueren 5 schepen volgens haar 108 mensen uit 11 landen.

Aan boord van het eerste marineschip bevonden zich volgens de omroep in totaal vijftig Saoedische burgers. Hoeveel onderdanen uit bevriende landen werden geëvacueerd, en om welke landen het gaat, specificeerde de omroep niet.

Ze publiceerde op Twitter wel een bedankbrief van de minister van Buitenlandse Zaken van Koeweit, die zijn ‘oprechte en grote dank’ uitsprak aan de Saoedische autoriteiten voor de evacuatie van Koeweitse burgers. Volgens haar waren nog vier schepen uit Soedan onderweg naar Jeddah, met in totaal 108 mensen uit 11 landen.

Saoedische militairen in camouflageuniform verwelkomden de eerste evacués uit Soedan met een bloemetje en lekkernijen zodra ze de loopplank afkwamen, zo was te zien op beelden. De omroep benadrukte dat het de eerste civiele evacuatieoperatie is sinds het uitbreken van de gevechten in Soedan, vorige zaterdag.



Strijdende partijen

Het Soedanese leger zei zaterdag dat het ermee had ingestemd om te helpen bij de evacuatie van buitenlanders. Tegelijkertijd weerklonken geweerschoten en luchtaanvallen in Khartoem. Dit ondanks beloften van strijdende partijen om een bestand van drie dagen te respecteren - ter gelegenheid van het islamitische Suikerfeest, waarmee het einde van de Ramadan wordt gevierd.

Volgens het leger zouden de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en China diplomaten en andere onderdanen ‘in de komende uren’ evacueren uit Khartoem. Het voegde toe dat Saoedi’s en Jordaniërs per schip vertrokken via Port Soedan, 650 kilometer ten noordoosten van Khartoum. Legerchef Abdel Fatteh al-Burhan garandeerde dat het leger voor veilige doorgangen zou zorgen, maar zei dat de situatie op sommige luchthavens waaronder die in Khartoem en Nyala, de grootste stad van Darfoer, nog steeds problematisch is.

De verklaring kwam na beloften van de rivaliserende leider van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) - Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti - om luchthavens gedeeltelijk open te stellen voor evacuaties. De RSF-chef meldde zaterdagochtend op Facebook dat hij een telefoontje had gekregen van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Hij benadrukte ‘de noodzaak om zich te houden aan een volledig staakt-het-vuren en bescherming te bieden aan humanitaire en medische hulpverleners’, aldus Hemedti.

Volledig scherm Rook boven de noordkant van Khartoem, waar zich ook de internationale luchthaven bevindt. De gevechten in de hoofdstad werden zaterdag hervat nadat een internationaal bemiddeld staakt-het-vuren mislukte. © AP

Europeanen

De Europese Unie treft voorbereidingen voor de evacuatie van burgers van EU-landen uit de Soedanese hoofdstad Khartoem. Maar voorlopig is het te onveilig om zo’n operatie uit te voeren, zei een hoge EU-diplomaat zaterdag. Het zou gaan om zo’n 1500 mensen. Volgens de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles vlogen vrijdag vier militaire vliegtuigen vanuit Spanje naar Djibouti, in de Hoorn van Afrika, en vandaag nog eens twee. Ze zijn volgens haar onderdeel van een operatie om ongeveer tachtig mensen te evacueren, waaronder Spanjaarden, andere Europeanen en Zuid-Amerikanen.

Nederland heeft twee Hercules transportvliegtuigen van de luchtmacht klaarstaan in de Jordaanse stad Akaba. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft contact met 134 Nederlandse onderdanen in Soedan. Ze zijn zaterdag geïnformeerd over ‘enkele evacuatiemogelijkheden die op dit moment worden voorbereid’, meldt het op zijn website. Nog niet alle details zijn volgens haar duidelijk. ‘Zodra meer informatie beschikbaar is, zullen we die delen met de Nederlanders in Soedan’. Nederland staat ‘in nauw contact’ met andere landen die ook mensen uit Soedan willen evacueren, aldus het ministerie.

Minister Wopke Hoekstra sprak vrijdag nog van 110 Nederlanders met wie er contact was. Hij stelde dat het te gevaarlijk was om hen te kunnen evacueren en dat eerst een staakt-het-vuren nodig was. Volgens de minister wordt er gewerkt aan allerlei scenario’s om Nederlanders te evacueren als daar kans toe is. Hij kon alleen niets garanderen ‘omdat het heel moeilijk is om te organiseren, maar ook omdat het zo gevaarlijk is’.

Volgens Bruxelles2, een website over ‘politiek Europa’, bevinden zich zo’n 1.500 Europeanen in Soedan, waaronder 300 Grieken, 150 Fransen en ongeveer 60 Spanjaarden. Zeven EU-landen hebben volgens haar een ambassade in Khartoem (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Polen, Zweden), net als de Europese Unie. Amerikanen vormen met bijna 19.000 onderdanen de grootste buitenlandse gemeenschap in het Afrikaanse land. ‘Er zijn ook enkele honderden Britten, 60 Japanners en Koreanen’, aldus de site.

Bloedige machtsstrijd

De Wereldgezondheidsorganisatie meldde vrijdag dat er sinds het uitbreken van de gevechten 413 mensen zijn omgekomen en 3.551 gewond zijn geraakt. Onder het dodental zijn zeker vijf hulpverleners, in een land dat afhankelijk is van voedselhulp.

De bloedige gevechten braken vorige zaterdag uit tussen legereenheden die loyaal zijn aan generaal Abdel Fattah al-Burhan, hoofd van de Soevereine Raad van Soedan, en de paramilitaire RSF geleid door generaal Mohamed Hamdan Dagalo, plaatsvervangend hoofd van de raad. Beiden bundelden hun krachten om dictator en legerleider Omar al-Bashir te verdrijven met een militaire staatsgreep in 2019, maar liggen sindsdien met elkaar overhoop over de integratie van de paramilitaire troepen in het leger. Die geldt als onderdeel van de overgang naar een democratie met een burgerregering.

De grote vraag is dan wie die gecombineerde strijdmacht moet leiden en wie dus de échte baas is in het land.