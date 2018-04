Macron: 'Franse president die zich afkeert van de kerk doet werk niet goed'

Ook in zijn eigen partij is met ongerustheid gereageerd. ,,Frankrijk is neutraal, in Frankrijk heerst het lekenprincipe'', aldus een van Macrons steunpilaren, oud-premier Manuel Valls.

Davidsster of hoofddoekje

Het duurde niet lang voor de kritiek losbarstte. Want Macron rekende buiten de voorvechters van 'la laïcité', het lekenprincipe. In 1905 is in Frankrijk een duidelijke scheiding aangebracht tussen de kerk en de staat. Sterker, die is in de wet vastgelegd. De staat is neutraal, gescheiden van geestelijkheid of religie. De president belichaamt die neutrale staat. Niemand mag bijvoorbeeld een openlijk geestelijk symbool dragen, of het nu om een katholiek kruis gaat, een davidsster of een hoofddoekje.