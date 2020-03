Maduro: Trump is ellendig mens en een racistische cowboy

De Venezolaanse president Nicolás Maduro is niet onder de indruk van de premie van 15 miljoen dollar die de Verenigde Staten op zijn hoofd hebben gezet voor informatie die leidt tot zijn aanhouding. Maduro noemde de Amerikaanse president Trump donderdagavond in een tv-toespraak een ‘racistische cowboy’ en waarschuwde dat hij klaar is om te vechten als de VS en buurland Colombia het aandurven Venezuela binnen te vallen.