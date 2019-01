Maduro: VS willen oliebedrijf Citgo stelen

VIDEO Dief haalt in Moskou op klaarlich­te dag schilderij van 1 miljoen euro van de muur

28 januari Het ministerie van Cultuur zet de diefstal lacherig in de eregalerij van de stomste misdaden van de 21e eeuw, maar ondertussen zit Rusland er wel mee in zijn maag. Een man haalde zondag in een prestigieus museum in Moskou een schilderij ter waarde van 1 miljoen euro van de muur en liep er op klaarlichte dag doodgemoedereerd mee naar buiten.