Malaga is overlast vrijgezellenfeesten spuugzat: hoge boetes voor wie met opblaaspenis rondloopt

Het zwoele en gezellige Malaga is al jaren een populaire toeristische bestemming. Aangezien er naast zon, zee en strand ook een grote partyscene is, trekken er ook veel mensen naar de stad om daar hun vrijgezellenfeest te vieren.

Dit tot groot ongenoegen van de lokale bevolking. De inwoners hebben het vooral gehad met de vele pornografische attributen in het straatbeeld: van zatte toeristen die in een ongepast Borat-badpak of ander erotisch niemendalletje rondhossen tot uitbundig gezwaai met opblaaspenissen en sekspoppen. Het is schering en inslag.

Nieuwe wet

Na tal van klachten grijpt de stad nu in. Als het aan het stadsbestuur ligt moet iedereen die met bijvoorbeeld een gigantische opblaaspenis door de straten van Malaga loopt, een fikse boete betalen.

Concreet heeft het stadsbestuur vorige week een nieuwe lokale wet voorgesteld die vanaf 2023 alle seksuele verwijzingen en erotische voorwerpen in het openbaar moet verbieden. Wie vanaf januari (half)naakt, of met kleding en accessoires die verwijzen naar geslachtsdelen, of met opblaaspoppen van een ‘seksueel figuur’ over straat loopt, riskeert een boete van 750 euro.

Wie dit doet in het zicht van minderjarigen of personen met een beperking of in de buurt van een school of een speelplaats/speeltuin, kan zelfs een boete tot 1500 euro verwachten.

Eerder werden er al andere wetten van kracht in de stad tegen antisociaal gedrag van feestvierders. Zo is er bijvoorbeeld ook al een verbod op plassen in het openbaar, op baden in fonteinen, op geïmproviseerde dronken straatfeestjes en op het gebruik van megafoons in de nacht. De nieuwe wet rond seksuele kleding en voorwerpen zit nog in een voorbereidingsfase. Lokale burgers worden aangemoedigd hun mening te geven.

‘Hogere kwaliteit’ van toerisme

Het gaat hoe dan ook om ingrepen waarmee Malaga hoopt een ‘hogere kwaliteit’ van toerisme in de stad aan te moedigen. Malaga trekt heel veel verschillende soorten toeristen aan en wil dat zo houden. Het bestuur zegt er met de nieuwe regel voor te willen zorgen dat iedereen op openbare plaatsen kan samenkomen en kan samenleven, en er met respect voor elkaar vrije tijd kan doorbrengen.

Volgens de lokale autoriteiten worden overtreders eerst gewaarschuwd als ze betrapt worden door de policía local. Pas in tweede instantie vliegen mensen op de bon, maar dan moeten ze dus wel meteen diep in de buidel tasten.

