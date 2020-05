Malta stuurde asielzoekers onder schot door naar Italië: ‘Jullie krijgen dertig minuten’

,,Ze kwamen naar ons en zeiden: ‘Malta heeft een virus dat corona heet, misschien heb je ervan gehoord. We kunnen jullie niet toelaten, want iedereen hier is ziek. En Malta is klein, we kunnen jullie niet opnemen”, zegt een van de opvarenden tegen The Guardian. ,,Ze wilden ons terugsturen naar Libië, maar dat weigerden we. Toen gaven ze ons reddingsvesten, een nieuwe motor en brandstof, en lieten ons zien hoe we Italië konden bereiken. Toen richtten ze hun wapens op ons en zeiden: ‘Jullie hebben dertig minuten’.”



Op 12 april, eerste paasdag, kwamen de asielzoekers aan in Pozzallo, in het zuiden van Sicilië. Daar werd het bootje vol verbazing opgevangen: hoe kon een gammel, overvol, onzeewaardig rubberen bootje helemaal vanuit Zliten in Libië - zo’n 500 kilometer verderop - gevaren zijn? De migranten hielden wijselijk hun mond, de burgemeester van Pozzallo, Roberto Ammatuna, dacht aan een nieuwe tactiek van mensensmokkelaars. ,,Ze hebben waarschijnlijk wanhopige mensen van een groter schip overgeplaatst naar het kleinere bootje.” Geen idee had hij dat de reis feitelijk mede mogelijk was gemaakt door de Armed Forces of Malta (AFM).