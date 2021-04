Man (21) probeert te ontkomen aan politiecontrole bij lockdownfeestje, sterft na val uit raam

Incident in kernreac­tor Iran kort na ingebruik­na­me nieuwe uraniumcen­tri­fu­ges

9:18 In de kerncentrale van Natanz in Iran was vanochtend een ‘incident’. Volgens het Iraanse atoomagentschap zijn er problemen met de elektriciteit in de reactor. De storing ontstond enkele uren nadat geavanceerde centrifuges voor de verrijking van uranium in gebruik zijn genomen.