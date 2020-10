‘Man (47) aangehouden na bloedbad Nice’

In Nice viel een 21-jarige Tunesiër donderdagochtend met een mes mensen aan bij een kerk. De man had volgens de autoriteiten een koran bij zich en schreeuwde ‘Allahu Akbar’ (God is de grootste). De politie schoot hem later neer. De dader zou eerder dit jaar via het Italiaanse eiland Lampedusa naar Europa zijn gekomen.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei op de radio dat Frankrijk verwikkeld is in een strijd tegen de ideologie van radicale moslims. Er moet volgens de minister rekening worden gehouden met ‘andere gebeurtenissen als deze verschrikkelijke aanval’.