Man aangehouden na explosie busstation New York

Zanger Queens of the Stone Age trapt fotografe tegen gezicht

11:46 Josh Homme, zanger van Queens of the Stone Age, is diep door het stof gegaan nadat hij tijdens een concert in Los Angeles een fotografe tegen haar gezicht trapte. Volgens het slachtoffer, Chelsea Lauren, moest ze een nacht in het ziekenhuis blijven. De vrouw doet aangifte tegen de zanger.