Man aangehouden tijdens zoektocht naar vermiste Julie (23)

Of de identiteit van de man al bekend is, is nog niet duidelijk. Vooralsnog wordt alleen op het water gezocht en niet in de omgeving. Wel zijn familie en vrienden van de studente aanwezig die opsporingsposters in de buurt hebben opgehangen. ,,Drie uur na haar vertrek kreeg ik een berichtje van een van haar vriendinnen’’, vertelde Julies vader Erik van Espen tegen regiozender ATV. ,,Julie was nooit in Antwerpen aangekomen.’’



Samen met tientallen familieleden en vrienden ging Van Espen gisteren langs de deuren om een foto van zijn dochter te tonen. Een opsporingsbericht op Facebook was toen al 150.000 keer gedeeld en ook de oproep van Julies vriend Thomas Huyghe bracht heel wat mensen op de been. Zo werd onder meer gezocht op de plek waar Julies telefoonsignaal voor het laatst werd opgepikt.