Man belandt in Saoedi-Arabië in de cel wegens onschuldig ontbijtfilmpje

De Saoedische autoriteiten hebben een Egyptische hotelmedewerker opgepakt, nadat op Twitter een video circuleerde waarin hij het ontbijt deelt met een vrouwelijke collega. De vrouw, die volledig gesluierd is, is van Saoedische afkomst. Zij mogen in het land volgens de wet echter niet samen in dezelfde ruimte zitten.

Saoedi-Arabië, de grootste olie-exporteur ter wereld, voert momenteel een hele reeks economische en sociale hervormingen door. Zo mogen vrouwen voortaan weer een auto besturen en mogen ze in meer uiteenlopende sectoren solliciteren. Maar sommige conservatieve opvattingen blijken nog te diepgeworteld in het islamitische koninkrijk.

Consternatie

Op videobeelden die duizenden keren gedeeld werden via sociale media, is te zien hoe het duo samen ontbijt aan een bureau en naar de camera wuift. Het feit dat de vrouw, die gehuld is in een traditioneel zwart gewaad dat alles behalve haar handen en ogen bedekt, aan het einde van de video wat eten in de mond van de man stopt, is echter de grootste reden tot consternatie.

Eetgelegenheden in Saoedi-Arabië zijn voorzien van aparte ruimtes voor ongehuwde mannen enerzijds en families anderzijds. Vrouwen mogen niet in dezelfde ruimte komen als ongehuwde mannen. Ze mogen maar weinig activiteiten ondernemen zonder vergezeld te worden door een mannelijke voogd, meestal een vader of echtgenoot, maar mogelijk ook een broer of een zoon.

Overtredingen

In een verklaring deelt het Saoedische ministerie van Arbeid en Sociale Ontwikkeling zondag mee dat de man in het hotel in de stad Mekka is aangehouden voor overtredingen, waaronder het werkzaam zijn in een beroep dat enkel voor Saoedi's voorbehouden is. Meer details gaf het ministerie daarover niet. De hoteleigenaar moet zich bovendien verantwoorden voor omdat hij 'zich niet gehouden heeft aan de ruimtelijke controles voor de tewerkstelling van vrouwen'.