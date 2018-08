Man die Belgisch meisje doodreed was dagenlang in shock

De 21-jarige man is aangehouden voor 'onopzettelijke doding' en het onopzettelijk toebrengen van letsel, vluchten na een misdrijf en rijden zonder geldig rijbewijs. Hij reed met een snelheid van minstens 80 kilometer per uur een moeder en haar twee dochters aan. Een 5-jarige dochter overleed ter plaatse, de andere dochter en de moeder liggen nog in het ziekenhuis. ,,Mijn cliënt beseft nu meer en meer wat hij gedaan heeft, al die andere dagen was hij in shock. Ik heb vlak voor de raadkamer nog gesproken en toen hadden we het er over dat we niet om zijn vrijlating zouden vragen", zegt zijn advocaat Herwig Moons.

Niet gevlucht

Over het vluchtmisdrijf blijft de jongeman wel volhouden dat dat niet zijn intentie was. ,,Hij liep achter zijn twee passagiers aan om deze terug te halen. Hij had niet de intentie om te vluchten. Hij heeft maar 15 meter gelopen en is toen teruggekeerd." De man was op het moment van het ongeval niet onder invloed van drugs of alcohol. Wel zou hij afgeleid geweest zijn door zijn passagier en drukte hij op het gaspedaal in plaats van op de rem.



Het parket wil niets kwijt over de nationaliteit van de man of waarom hij en zijn twee passagiers, een 24-jarige vrouw en 21-jarige man uit Waasmunster, in een auto met Nederlands nummerbord reden. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om een man uit Zwolle. Hij zou een tijdje hebben gewoond in Sint-Niklaas.