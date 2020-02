Man die Jasper (36) doodreed werkte voor meestersmokkelaar, België vraagt om uitlevering

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft Nederland om uitlevering gevraagd van de 36-jarige man die gisteravond in Brabant is aangehouden voor een dodelijke aanrijding in Arendonk. België wil de man hebben omdat hij meer op zijn kerfstok blijkt te hebben. Zo is hij eerder al veroordeeld voor betrokkenheid bij een beruchte drugsbende.

Of de in Nederland woonachtige Belg snel wordt uitgeleverd, hangt voor een deel van hemzelf af. Als hij akkoord gaat, kan dat snel gaan. Als hij zich verzet tegen een uitlevering, kan dat meerdere dagen of zelfs weken duren.



De bestuurder is in het verleden meerdere keren in aanraking gekomen met de autoriteiten. In 2009 werd er nog 4 jaar cel tegen hem geëist voor zijn betrokkenheid bij een grootschalige drugszaak. Hij zou werkzaamheden hebben verricht voor de zogenaamde ‘Bende van 700 miljoen’, een smokkelorganisatie rond de beruchte ‘meestersmokkelaar’ Paulus Meyer, geboren in Den Haag maar opgegroeid in Eindhoven.

Zwaar beschadigde auto

Gisteravond reed de verdachte rond 18.30 uur de 31-jarige Jasper Horsting uit Arendonk dood. De bestuurder stapte even uit, maar vluchtte weg toen hij het roerloze slachtoffer zag liggen. Anderhalf uur later kon hij alsnog in de boeien worden geslagen.

,,Een getuige liet de politie weten dat ze een zwaar beschadigde Citroën Berlingo had gezien op de snelweg naar Nederland. Via het ANPR-netwerk kon ook een nummerplaat gelinkt worden aan het voertuig en kwam een 36-jarige Belg in beeld”, vertelt een woordvoerder. ,,De man is recent verhuisd naar Nederland. Het parket Antwerpen heeft de Nederlandse officier van justitie op de hoogte gebracht. Dankzij de samenwerking met de Nederlandse autoriteiten kon hij rond 20.00 uur gearresteerd worden.”

Scouting

In Arendonk wordt met grote verslagenheid gereageerd op het dodelijke ongeval. Slachtoffer Jasper Horsting was bekende bij diverse verenigingen. Hij was oud-leider van scoutinggroep Carpe Diem in Arendonk. ,,Wij gaan je ongelooflijk hard missen Jasper”, schrijven zij op hun Facebookpagina. ,,We zingen vanavond heel zachtjes het avondlied voor jou ... verre sterren staan alom.”

Ook de Arendonkse volleybalclub Arvoc neemt op haar Facebookpagina afscheid van het slachtoffer. ,,Jasper was als lid van het feestcomité een steunpilaar binnen onze vereniging. Iemand waar je altijd op kon rekenen, een vrolijke, altijd goed gezinde, een vriend van iedereen. Niets kan ons verdriet nu wegnemen, er zal altijd een plaatsje in ons hart leeg blijven. We zullen Jasper nooit vergeten.”