Man die op moslims Londen inreed schuldig bevonden aan moord

Darren Osborne reed op 19 juni 2017 met een gehuurde bus op zijn slachtoffers in, in het noorden van Londen. De 51-jarige Makram Ali overleefde de aanslag niet, negen andere mensen raakten gewond.

Absurd verhaal

In het statement over zijn vriend Dave zegt Osborne dat hij zich de achternaam van zijn vriend niet meer kan herinneren. Osborne zou samen met Dave en een man genaamd Terry een aanslag op een pro-Palestinamars hebben voorbereid, maar de twee zagen daar vervolgens van af.

Na het beraden van de aanslag reisden ze naar Finsbury Park om een drankje te doen in een pub. Vervolgens is Dave in de bus gestapt en weggereden zonder zijn vrienden te vertellen wat hij van plan was, aldus Osborne. De aanklager Jonathan Rees QC zei over het statement van Osborne dat het ‘absoluut absurd’ was.