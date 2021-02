Man ligt maanden dood in appartement in Wenen, gemeente was hem ‘vergeten’

Het lichaam was blijven liggen ‘door een ongelukkige combinatie van omstandigheden en een communicatieprobleem’, verklaarde de directeur van de begrafenisdienst.



De man leefde alleen en werd na een lang ziekbed op 11 november dood in zijn flat gevonden door een buurvrouw die hem af en toe hielp, meldt The Guardian. De vrouw vertelde tegen omroep ORF dat ze de politie had ingelicht en dat ze niet wist of hij familie of vrienden had. De buurvrouw nam aan dat haar buurman een fatsoenlijke begrafenis had gehad, maar trof het lichaam op 27 januari, toen ze met een notaris naar het testament ging zoeken in de flat, op dezelfde plaats aan als waar hij in november lag.