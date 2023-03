Man met explosief in bagage opgepakt op luchthaven Pennsylvania

Bij de controle van de bagage van Mark Muffley ging een alarm af. Medewerkers van de Transportation Security Administration (TSA) vonden vervolgens in de voering van zijn koffer een rond object, met twee lonten en poeder in vetvrij papier en plasticfolie. Het poeder, ‘vermoedelijk een mengsel van flitspoeder en de donkere korrels die worden gebruikt in commercieel vuurwerk’, was volgens de FBI ‘vatbaar voor ontbranding door hitte en wrijving’ en vormde daardoor een ‘aanzienlijk risico voor het vliegtuig en de passagiers’.

Over het motief of de bedoeling van de 40-jarige Muffley is niets bekend. Hij verschijnt volgens ABC News donderdag al voor de rechtbank. Hij wordt beschuldigd van poging tot het plaatsen van een explosief of brandgevaarlijk apparaat in een vliegtuig.