Man opgepakt in Frankrijk na doodsteken twee mensen op straat

De verdachte viel eerst een bejaard echtpaar aan. De man van het paar raakte zwaargewond en bezweek op weg naar het ziekenhuis. Zijn 81-jarige vrouw raakte zwaargewond maar overleefde de aanval. Ongeveer 20 minuten later viel de verdachte een 50-jarige man aan die dat niet overleefde.



Kort daarna werd de man opgepakt. Zijn motief is niet duidelijk. Of hij een wapen heeft gebruikt is niet bekend. De man is een bekende van justitie en komt uit de omgeving.