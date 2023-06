Man overleden na beknelling in rolluik op metrostation in Brussel

De exacte omstandigheden van het voorval worden nog onderzocht. Eerder deze week moest de brandweer nog een man bevrijden nadat hij met zijn been gekneld zat in het rolluik van metrostation Hallepoort. Een week eerder gebeurde hetzelfde met een man in metrostation Sint-Gillisvoorplein. En in maart zat een man vast in metrostation Naamsepoort. In deze drie gevallen liepen de slachtoffers verwondingen op.