Man overleeft ijsbeeraanval op Spitsbergen, eerste incident sinds dood Amsterdamse Job (39)

Video ‘Gecontro­leer­de’ ontplof­fing Duitse WOII-bom gaat mis: gesprongen ramen en scheuren in metselwerk

28 februari Een aantal gebouwen in de Britse stad Exeter, in het zuidwesten van Engeland, is beschadigd geraakt nadat het leger een ontdekte Duitse bom uit de Tweede Wereldoorlog ‘gecontroleerd’ liet ontploffen. Ondanks diverse maatregelen, zoals het aanbrengen van 400 ton zand in aarden wallen, bleek de ontploffing te heftig. Brokstukken werden tot wel 250 meter van de plek teruggevonden.