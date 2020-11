Man overleeft twee dagen op zee door zich vast te klampen aan zijn omgeslagen motorboot

De zestiger voer vrijdagmiddag uit vanaf Port Canaveral in Florida. Hij keerde echter niet terug. Bee had niet de gewoonte om langer dan 24 uur op zee te blijven, maar wanneer hij precies terug zou zijn had hij zijn familieleden ook niet verteld. Toen het in hun ogen te lang ging duren gaven ze hem op als vermist. Een onrustwekkende verdwijning, oordeelde ook de U.S. Coast Guard. De kustwacht nam geen halve maatregelen en liet een Hercules C-130 opstijgen om te patrouilleren boven open zee, zonder resultaat.

Wat ze niet wisten is dat Bee’s motorboot ‘Stingray’ (‘Pijlstaartrog’) zaterdag schade had opgelopen en stuurloos was geraakt. De situatie verergerde drastisch in de nacht van zaterdag op zondag. Bee werd iets na middernacht abrupt uit zijn slaap gerukt toen de boot water begon te maken. Het binnenlopende water liet de tien meter lange motorboot kapseizen. Om niet te zinken klampte Bee zich vast aan de boeg, het enige dat zich nog boven water bevond. Zonder zwemvest en gekleed in niets meer dan een nat T-shirt en spijkerbroek hield hij zich rillend vast.

Toen het weer licht werd bleef hij hopen op een wonder. Uren later spotte Bee in de verte een zeventig meter lang containerschip. Hij aarzelde niet, trok zijn T-shirt uit en probeerde al zwaaiend de aandacht te trekken. Met succes. De verbaasde bemanning van containerschip Angeles stelde alles in het werk om Bee te redden en probeerde hem zo dicht mogelijk te naderen. Hoewel hij behoorlijk uitgeput was had hij nog net genoeg kracht om naar de uitgeworpen reddingsboei te zwemmen.

,,Het eerste wat hij wilde weten was welke dag het was. 29 november, antwoordde ik meteen”, schreef Lacruiser P. Relativo, bemanningslid van de Angeles op Facebook. ,,Zijn ogen begonnen te tranen toen hij een kruisteken maakte”. Hij schonk Bee zijn gelukshemd, het hemd dat Relativo droeg toen hij te horen kreeg dat hij was aangenomen op het schip. Het containerschip bracht Bee enkele uren later weer terug aan land.

