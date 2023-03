Man rijdt bewust in op voetgangers in parkeergarage van vliegveld Keulen-Bonn: enkele gewonden

Duitse media melden dat het om een 57-jarige man gaat. Hij reed rond 9.30 uur in een gehuurde bestelbus doelbewust op mensen af in parkeergarage P2. Sommigen wisten de wagen te ontwijken. ,,We spreken nu over meerdere gewonden”, zegt een lokale politie woordvoerder. Niemand verkeert in levensgevaar.