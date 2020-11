Man rijdt in op hek kantoor Angela Merkel, leuzen op auto: ‘Verdomde moordenaars’

Getuigen zagen de auto vanmorgen tegen het hek aan rijden en sloegen alarm. Op de rechterzijkant van de auto staat met witte letters ‘Stop globaliseringspolitiek’ geschreven. Op de linkerkant ‘Verdomde moordenaars van kinderen en ouderen’. Of de actie politiek gemotiveerd was, is onduidelijk. De politie laat weten op dit moment niet uit te gaan van aan bewuste aanval. De bestuurder wordt nog verhoord.



De politie en brandweer was snel met tientallen mensen aanwezig en wist de bestuurder op te pakken. De man van middelbare leeftijd werd kortstondig behandeld in een ambulance, maar zou geen verdere verwondingen hebben. Op foto's is te zien hoe hij door hulpverleners in of uit een rolstoel wordt getild. Mogelijk lag die in de kofferbak van de auto.



Er lijkt slechts lichte schade te zijn aan auto en hek. Het kenteken op de auto, een Volkswagen, komt uit het district Lippe bij Bielefeld in Noordrijn-Westfalen. De brandweer heeft de auto inmiddels van de plek weggereden.



Onduidelijk is of Merkel in haar kantoor aanwezig was. Ze zou vanmiddag een videocall voorzitten met zestien Duitse deelstaatleiders over het verlengen van de lockdown en andere maatregelen tegen het coronavirus. Hoog op de agenda staan de maatregelen die rond de feestdagen gelden.