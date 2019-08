Man steekt in op mensen in Sydney, omstanders vangen hem met stoel en krat

Het steekincident deed zich voor in de buurt van Wynyard Station, in hartje centrum. Volgens Australische media was de dader gewapend met een groot slagersmes en zou hij verschillende mensen hebben proberen neersteken, maar dat werd nog niet bevestigd door de politie. Een vrouw werd in haar rug geraakt.



De man sprong daarna schreeuwend op het dak van een auto en zwaaide met zijn mes. De auto reed weg en nadat de man er van af was gesprongen, werd hij door omstanders overmeesterd. Op beelden is te zien hoe men in afwachting van de komst van de politie de man tegen de grond houdt met een stoel en een kratje.



Twee van de mannen die de dader achterna gingen, zijn de broers Paul en Luke O’Shaughnessy. Zij werkten in hun kantoor aan de weg toen ze door het raam geschreeuw hoorden. De man met het mes in zijn handen schreeuwde volgens de broers ‘extremistische teksten'. Het tweetal rende naar buiten om hem achterna te gaan. Luke en een andere man wisten de man te tackelen en hem daarna met hulp van anderen in bedwang te houden. Volgens Paul verzette de man zich daarbij niet.



Over het motief van de man is voorlopig niets bekend. Er zijn berichten dat de man tijdens zijn vlucht ,,Allah Akbar” zou hebben geroepen en de politie vroeg hem neer te schieten, maar ook daar is geen officiële bevestiging van. De dader werd rond 14.00 uur plaatselijke tijd (6.00 uur Nederlandse tijd) door de politie ingerekend en naar een politiebureau afgevoerd.