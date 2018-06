Man steekt twee kinderen dood bij school in Sjanghai

Voor de school werden bloemen neergelegd door geschrokken ouders en familieleden. ,,Kind, er is geen leed in de hemel. Hopelijk komt alles goed voor je in de hemel'', valt bij een van de boeketten te lezen.



De politie zegt dat de werkloze dader eerder deze maand in Sjanghai kwam wonen en zijn aanval uitvoerde als 'wraak op de maatschappij'. China, waar vuurwapenbezit verboden is, kreeg eerder te maken met dodelijke aanvallen met messen.



Veel van die incidenten gebeurden bij scholen. Vaak ging het daarbij om daders die werden omschreven als geestesziek of personen met wrok richting de samenleving. In 2010 kwamen bij een aanval twintig kinderen om.