Man sterft in vlammenzee Hawaï samen met hond ‘die hij probeerde te beschermen’

Met video Masha eert omgekomen Oekraïense militair Serhii in Kyiv: ‘Niet te bevatten dat hij er niet meer is’

Hoeveel vlaggetjes er precies staan is niet bekend, maar het zijn er duizenden. En elke dag komt er minstens eentje bij. Een deel van het historische Onafhankelijkheidsplein in Kyiv is anderhalf jaar na het begin van de oorlog veranderd in een blauw-gele vlaggenzee. Elke vlag vertegenwoordigt een gesneuvelde militair. ,,Een eerbetoon op deze plek is zo belangrijk.’’