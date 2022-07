Man sterft na schietincident in Antwerpen, slachtoffer vermoedelijk Nederlander

In het Antwerpse district Deurne is vrijdagavond een dode gevallen bij een schietincident op straat op de Van Cortbeemdelei, in de buurt van het Sportpaleis. Het slachtoffer is vermoedelijk een man van Nederlandse afkomst. De dader of daders konden ontkomen. Volgens een buurman hadden Nederlanders een uur eerder al ruzie gemaakt in de straat.