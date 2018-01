'Man uit Arizona vermoordde negen mensen in drie weken'

Na forensisch onderzoek bleek dat zijn wapen was gebruikt om zeven andere moorden te plegen. Cleophus Cooksey Jr (35) zit nu vast, terwijl de politie uitzoekt of hij wellicht nóg meer slachtoffers heeft gemaakt.

Volgens de autoriteiten is er nog niets bekend over een motief, of over persoonlijke relaties tussen Cooksey en de slachtoffers. De politie heeft bekendgemaakt welke mensen zijn doodgeschoten met het wapen van Cooksey en hoopt een verband te zullen vinden. Onder de doden zijn mannen en vrouwen van verschillende leeftijden. Eén van de slachtoffers, een vrouw van in de 40, was seksueel misbruikt voordat ze werd doodgeschoten.