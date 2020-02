‘Man van besmet echtpaar zat al aan chemo en was daardoor extra vatbaar voor coronavirus’

Het Duitse echtpaar dat besmet is met het coronavirus en een weekend in Nederland was, kwam regelmatig in Limburg. De 47-jarige man van het echtpaar kreeg half februari ziekteverschijnselen die wezen op corona, maar hij leed al aan een andere ernstige ziekte.

Dat vertelt Bernard Tholen, burgemeester van de Duitse gemeente Gangelt waar het echtpaar woont. Tholen kent het echtpaar van 47 en 46 jaar oud persoonlijk. ,,Ze kwamen regelmatig in Limburg, net als ikzelf en net zoals veel Nederlanders hier komen. Hij is ondernemer en zij werkt in een kinderdagverblijf.”



Tholen bevestigt dat de man al aan kanker leed en chemokuren kreeg. ,,Je weet wat dat doet met een lichaam. Daardoor was hij extra vatbaar voor het coronavirus. Zijn situatie is momenteel stabiel, voor wat ik begrepen heb.” Vandaag werd bekend dat ook de vrouw van de man besmet is met het virus. ,,Zij draagt het virus ook, maar zij is eigenlijk nog nauwelijks ziek.”

Carnaval

Het echtpaar verbleef in het weekend van 8 en 9 februari in het Boshotel Vlodrop in Limburg, vlakbij de Duitse grens. Waarom zij daar logeerden, twintig kilometer van huis, weet Tholen niet. Maar in Limburg was het echtpaar nog niet besmet, waardoor er geen gevaar is dat gasten van dat hotel in dat weekend het virus hebben opgelopen. Een week later kreeg de man de eerste verschijnselen die wezen op corona. ,,Hij heeft in de tussentijd nog carnaval gevierd, in Duitsland bij mijn weten,” zegt Tholen.