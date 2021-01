Man verborg zich drie maanden lang op druk vliegveld uit angst voor coronapandemie

Update / Video Rechter zet Navalny langer vast, Kremlincri­ti­cus roept zijn volgers op te demonstre­ren

18 januari Een rechter in Chimki bij Moskou heeft vandaag bepaald dat Aleksej Navalny voorlopig 30 dagen blijft vastzitten. Later deze maand wordt een zitting gewijd aan de vraag of hij alsnog 3,5 jaar de gevangenis in moet. De Kremlincriticus riep zijn volgers daarna in een videoboodschap op de straten op te gaan en te protesteren.