Man verdrinkt in meer terwijl agenten toekijken: 'Ik spring je niet achterna’

Drie politieagenten uit Tempe, in de Amerikaanse staat Arizona, zijn op administratief verlof gezet omdat ze stonden toe te kijken hoe een man in het meer verdronk. Geen van drieën greep in, zo is op te maken uit videobeelden die met een bodycam werden gemaakt.