Man verkleed als The Joker steekt 17 mensen neer in trein Tokio en sticht brand

UpdateEen 24-jarige man die rondzwaaide met een mes in een trein in Tokio heeft vandaag minsten zeventien passagiers verwond. Daarna stichtte hij brand in de trein waarna grote paniek uitbrak.

Zo sprongen mensen in blinde paniek uit de ramen van de trein, melden de Japanse politie en ooggetuigen volgens persbureaus AP en Reuters. Van de zeventien gewonden zijn er drie ernstig gewond geraakt. De politie wist de dader ter plekke te arresteren.

De aanval vond rond 20.00 uur lokale tijd plaats. Volgens Reuters was de dader verkleed als ‘The Joker’, een karakter uit de Batman-reeks. Hij stak om zich heen naar andere passagiers. De trein op weg naar het centrum was goed gevuld, voor een groot deel met mensen die zich opmaakten voor het vieren van Halloween in de Japanse hoofdstad.

Via Twitter zijn verschillende video's van het incident gedeeld. Daarop is onder meer te zien hoe mensen in paniek wegrennen van de trein Kokuryo Station, waar de trein een noodstop maakte. Daarna licht er iets op in een van de wagons. De dader heeft een vuur gemaakt. Op een andere video is te zien hoe mensen uit de ramen van de trein klauteren. De deuren zijn niet open gegaan.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Japanse agenten zetten het perron af. © TWITTER / @SIZ33 via REUTERS

Bebloed mes

,,Ik dacht dat het een Halloween-stunt was’’, zegt een ooggetuige aan de Japanse krant Yomiuri. Hij zag passagiers in in paniek zijn kant in de trein op rennen. ,,Daarna zag ik een man lopen. Hij zwaaide met een lang mes. Er zat bloed aan.’’

Ook Shunsuke Kimura was getuige van het drama. Hij maakte ook een filmpje van de mensen die wegrenden. Terwijl hij uitvogelde wat er aan de hand was, hoorde hij een knal en zag hij rook. Hij sprong ook uit een raampje, viel op het perron en bezeerde zich aan zijn schouder. ,,Het was enorm eng.’’

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Brandweermannen en agenten bij Kokuryo Station. © via REUTERS

Stoel

Agenten die op de noodmelding afkwamen wisten de man te arresteren in het treinstel. Hij zat er op een stoel, rookte een sigaret en verzette zich niet. De politie doet nader onderzoek op het perron en in de trein. Het motief van de dader nog onbekend. Verschillende lokale media melden volgens Reuters dat de man dat hij ‘mensen wilde doden, zodat ik ter dood zou worden veroordeeld’.

Kyodo News weet te melden dat de man ook met zuur heeft rond gespoten kan de politie nog niet bevestigen.

Volledig scherm Brandweer en politie buiten Kokuryo Station. © EPA