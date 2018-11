Man zwemt om Groot-Brittannië heen

Vrouw (39) krijgt donorlon­gen van ketting­rook­ster en sterft aan longkanker

13:17 Een 39-jarige vrouw is in Frankrijk gestorven aan longkanker nadat ze donorlongen had gekregen van een kettingrookster van 57. Het ziekenhuis van Montpellier volgde de vrouw die de donorlongen kreeg al sinds haar kindertijd op als mucoviscidosepatiënte. Haar casus is nu wetenschappelijk beschreven in het medische tijdschrift Lung Cancer. Le Monde brengt haar trieste verhaal.