Marcel volgde z'n hart, nu is hij de burgemeester van een Deens eiland

Ze vonden het in iets kleins of iets groots. Ze vonden het dichtbij of ver weg. Ze vonden het opeens of na lang wachten. In deze zomerserie vertellen mensen hoe zij hun geluk vonden of hervonden. Vandaag: Marcel Meijer. De liefde lokte hem naar Denemarken. Nu is hij de niet-Deense burgemeester van het oer-Deense idyllische eiland Samsø, waar bewoners hun eigen energie opwekken.