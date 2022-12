Marechausseecommandant Hans Leijtens nieuwe baas Europese grenswacht Frontex

De 59-jarige Leijtens is dinsdag gekozen door het Frontex-bestuur, waarin de 27 EU-landen en de Europese Commissie zitten. Hij versloeg de Kroatische Terezija Gras en de Letse Aija Kalnaja. Leijtens had eerder al de steun gekregen van het Europees Parlement. Kalnaja, de huidige interim-directeur van Frontex, kwam afgelopen week in opspraak omdat ook haar gangen zouden worden nagegaan door fraudebestrijdingsdienst OLAF.

Bulgarije en Roemenië

Er waren meerdere stemrondes nodig om de benodigde tweederde meerderheid te krijgen. Maar omdat de stemming geheim is, is vooralsnog niet bekend wie voor en wie tegen de Nederlandse kandidaat hebben gestemd.

Vorige maand leefde nog het idee dat ongenoegen over de Nederlandse blokkade tegen de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone mogelijk negatief van invloed zou kunnen zijn op de benoeming van Leijtens. Dragos Tudorache, de Roemeense vicevoorzitter van de Renew fractie waarvan ook D66 en VVD deel uitmaken, zei toen: ,,Als de Nederlandse regering het Schengenbesluit cynisch speelt, bestaat het risico dat dit besluit over Frontex ook politiek wordt, ook al bestaat over de kwaliteit van de kandidaat geen twijfel.’’

Eind vorige maand hief Nederland de blokkade tegen toetreding van Roemenië op. Daarna steunde Roemenië in het Europese Parlement de kandidatuur van Leijtens. ,,We hebben hem uiteindelijk beoordeeld op zijn verdiensten”, zei de Roemeense Europarlementariër Dragos Tudorache. Toetreding van Bulgarije stuit nog wel op een Nederlandse blokkade en de Bulgaarse parlementariër Elena Yoncheva steunde daarom de Letse kandidaat. Hoe de vertegenwoordigers van hun landen in het Frontex-bestuur hebben gestemd is dus niet bekend, en doet ook niet meer ter zake: Leijtens is gekozen en heeft nu een mandaat.

Onder vuur

Leijtens staat voor een flinke klus bij Frontex, dat almaar uitdijt en van alle EU-agentschappen het meest te besteden heeft. Frontex ligt al lange tijd onder vuur en kan bijvoorbeeld op weinig geduld van het Europees Parlement meer rekenen. De dienst liet toe dat EU-landen als Griekenland migranten op illegale wijze terugstuurden, constateerde OLAF afgelopen voorjaar. Die zogeheten pushbacks werden vervolgens verdoezeld en medewerkers die mensenrechtenschendingen moesten tegengaan werden geïntimideerd.

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik, tevens hoogleraar mensenrechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen, verwacht wel wat van de Nederlander, die eerder onder meer de Belastingdienst leidde. Leijtens heeft volgens haar toegezegd als Frontex-baas veel opener te willen optreden en niet te schromen om lidstaten aan te pakken die een loopje nemen met de mensenrechten.

Leijtens kwam de hoorzitting in het Europees Parlement vorige maand relatief ongeschonden door, terwijl zijn twee tegenkandidaten aan een spervuur van vragen werden onderworpen. De Kroatische staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Terezija Gras over mensenrechtenschendingen juist aan de Kroatische grens. De Letse Aija Kalnaja had als nadeel dat ze deel uitmaakt van de huidige directie van Frontex die vanwege die mensenrechtenschendingen ook onder vuur ligt

Volledig scherm Portret van de commandant van de Marchaussee Hans Leijtens, Den Haag, 29 augustus 2019. © Ministerie van Defensie