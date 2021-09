Marsrobot neemt eerste monster van planeet: ‘Hebbes!’

“Ik heb het”, twitterde het NASA-account van het wagentje met een foto erbij. Perseverance (Volharding) had al drie dagen in een kleine rots geboord, maar de technici in het controlecentrum bij Los Angeles konden in eerste instantie niet zien of het monster op de juiste plek terecht was gekomen. Nieuwe foto’s met betere belichting laten zien dat de boormissie succesvol was.