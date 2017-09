Massa-evacuatie door bezwijkende dam in Puerto Rico

De bewoners in het stroomgebied van de Rio Guajataca in het noordwesten van Puerto Rico zijn vandaag aangespoord zo snel mogelijk een veilig heenkomen te zoeken.

Het meteorologisch instituut van San Juan, onderdeel van de Amerikaanse National Weather Service (NWS), sloeg groot alarm. Een stuwdam in de rivier kan de enorme toevloed van water niet aan en dreigt te breken. Volgens de autoriteiten veroorzaakt de dam extreem gevaarlijke overstromingen.



De bewoners in de regio Isabela en Quebradillas is dringend aangeraden met spoed naar hoger gelegen plekken te gaan. In de omgeving wonen 70.000 mensen. Voor de grootschalige evacuatie worden alle beschikbare bussen ingezet. Door de nasleep van de verwoestende orkaan Maria is de situatie op het eiland toch al precair.

Precair

Ten minste dertien mensen zijn door de orkaan om het leven gekomen. Dat meldde de gouverneur van het Caribische eiland Ricardo Rossello vandaag. De lokale krant El Nuevo Día‏ sprak van zeker vijftien doden. Gisteren meldde de autoriteiten dat negen mensen om het leven waren gekomen. Drie Puerto Ricanen bleken meegesleurd door een aardverschuiving, twee verdronken.



,,We hebben verhalen gehoord over complete verwoesting'', zei Rossello. Hij waarschuwde dat, hoewel Maria inmiddels ook al heeft huisgehouden op de noordelijker gelegen Turks en Caicos eilanden, de ellende op Puerto Rico nog niet voorbij is. ,,Het gevaar van modderstromen en hoge golven blijft, evenals van overstromingen.''



