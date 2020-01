Massale evacuatie in Duitse stad, WOII-bom succesvol onschadelijk gemaakt

De bom werd vanmorgen ontdekt tijdens bouwwerkzaamheden op het terrein van de voormalige gevangenis in de Ulmenstrasse in de wijk Derendorf, ten noorden van het stadscentrum. In een straal van 500 meter in gevarenzone A moesten 11.650 mensen hun woningen verlaten. Onder hen ook 200 bewoners van twee seniorencomplexen. De brandweer reed met luidsprekers door de straten en vroeg bewoners hun huizen te verlaten. ,,Schakel verwarmings- en kooktoestellen uit, doof open vuur”, luidde het volgens de krant Rheinische Post.



In gevarenzone B, in een straal van 1000 meter van de plek, moesten 19.245 bewoners binnenblijven. Ze kregen het advies om zich na 22.00 uur niet in de buurt van ramen op te houden. Dit in verband met een mogelijke drukgolf en eventueel rondvliegend glas.



Het openbaar vervoer in de omgeving lag stil of werd omgeleid. In totaal waren meer dan 500 mensen van brandweer, reddingsdiensten, hulporganisaties, stedelijke autoriteiten, politie en Rheinbahn (tram, bus en S-Bahn) op de been. De bom was volgens deskundigen een Engelse tientonner met ontsteking. Stadsbestuur en politie besloten omstreeks het middaguur dat het projectiel nog vandaag onschadelijk gemaakt moet worden.