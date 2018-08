Massamis en protesten sluiten beladen bezoek paus aan Ierland af

Tijdens een bezoek aan het Maria-bedevaartsood Knock had de paus nogmaals namens de kerk om vergiffenis gevraagd. Ook zaterdag bood hij verontschuldigingen aan voor de “vreselijke geschiedenis van kindermisbruik binnen de kerk”.

De Ierse premier Leo Varadkar had de kerkvorst opgeroepen een “nultolerantie” af te kondigen voor pedofiele priesters. Varadkar vond dat er genoeg woorden hadden geklonken en er nu daden moeten volgen. ,,Het is tijd dat we een nieuwe, meer volwassen relatie opbouwen tussen de kerk en de staat”, aldus de Ierse premier die liet weten dat zijn voorgangers altijd intensief overleg voerden met de bisschoppen. De paus had zaterdag een ontmoeting met acht slachtoffers van misbruik. Tijdens die gesprekken zou de Argentijnse paus de corruptie en toedekking van het schandaal door de kerk “kaka” (poep) hebben genoemd. De officiële vertaler maakte daarvan “vuil dat je in het toilet vindt”.

Zeer beladen

Nieuwe getuigenissen van misbruik in Ierland en schokkende onthullingen uit de Verenigde Staten maakten het bezoek zeer beladen. Een brief van de paus vorige maandag, waarin hij toegaf dat de kerk niet genoeg had gedaan tegen het misbruik, oogstte hoon bij menig Iers slachtoffer.

Meer dan tienduizend mensen steunden op Facebook de groep “Say Nope to the Pope” die opriep de viering in Dublin te boycotten. Evenveel mensen steunden de actie “Stand for Truth” van de misbruikte Colm O’Gorman. Een keur aan Ierse artiesten, onder wie Hozier, Villagers, Mary Coughlan, en Mary Black traden spontaan voor de demonstranten op. Terwijl de paus sprak was er ook een stille tocht in de stad Tuam. Hier werden vorig jaar 800 kinderlijkjes ontdekt bij voormalig katholiek opvanghuis voor ongehuwde moeders en hun baby’s.

Compenseren

Ook elders vroegen demonstranten de paus om op te komen voor de overlevenden en hen ook te compenseren. Ondertussen heeft een voormalige aartsbisschop uit het Vaticaan gezegd dat de paus moet aftreden omdat hij al jaren op de hoogte zou zijn geweest van bijvoorbeeld de misdragingen van de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. Hij zou seminaristen en priesters hebben misbruikt. Volgens Vaticaan-watchers is de 11-pagina’s lange aanklacht van aartsbisschop Carlo Maria Vigano mogelijk ook ingegeven door de traditionele vleugel binnen de kerk die afwil van deze door sommigen als te liberaal ervaren paus uit Argentinië.

Volledig scherm De paus begroet de bezoekers aan de heilige mis in het Phoenix Park in Dublin. © AFP