Matthieu hielp vriend op de vlucht voor de taliban: ‘Vluchten is een enorme gok’

Matthieu Aikins heeft gelijk. Hij kan moeiteloos doorgaan voor Habib, een Afghaanse vluchteling uit Kaboel die zijn heil zoekt in Europa. De Canadees is klein van stuk, gebruind. Zijn Japanse afstamming, via zijn grootvader, geeft hem een Aziatisch uiterlijk. Bovendien heeft hij zich als oorlogsverslaggever de taal (Pashtun) en de gewoonten van Afghanistan eigen gemaakt. Hij spreekt ook farsi (Perzisch).



Als Omar, zijn beste Afghaanse vriend, tolk en regelneef zijn geboorteland wil ontvluchten omdat het met de opmars van de taliban te gevaarlijk wordt, neemt Aikins een opmerkelijk besluit. Als Habib, een illegale vluchteling, wil hij undercover, net als Omar, met hulp van mensensmokkelaars naar Europa vluchten. Het plan brengt het stel in 2016 naar Turkije van waaruit ze met een gammel bootje de oversteek maken naar kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Onderweg verbrandt Aikins zijn paspoort (en reddingsboei) omdat hij niet wil dat zijn echte identiteit wordt ontdekt. ,,Dan zou ik mogelijk door bendes worden ontvoerd voor losgeld.’’



Met veel geluk belandt Omar uiteindelijk in Zwitserland. Voor een nieuw leven. En Habib? Hij werd weer Matthieu Aikins en begon aan zijn boek over hun avontuur. Hij zou er vijf jaar over doen. The Naked Don’t Fear The Water heeft nu ook een Nederlandse vertaling: De tolk van Kaboel.