May benoemt nieuwe brexitminister en neemt regie over EU-gesprekken

Raab liet weten zich niet te kunnen vinden in de brexitafspraken die May maakte met betrekking tot Noord-Ierland. Die zouden volgens Raab de ‘integriteit van Groot-Brittannië’ in gevaar brengen. Ook het vetorecht dat de Europese Unie heeft over de werkelijke exitdatum stoort hem.



In totaal stapten vijf kabinetsleden op naar aanleiding van het brexitakkoord dat May deze week rond kreeg. May heeft haast de gaten in haar kabinet te vullen en deed gisteren Michael Gove, de minister van Milieuzaken, het aanbod Raab op te volgen.