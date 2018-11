May dreigt: mijn brexit of geen brexit

De afspraken die de regering van May in Brussel over de brexit tot dusver heeft gemaakt, lijken totaal niet op een meerderheid in het lagerhuis te kunnen rekenen. Ze zouden zondagmorgen op een speciale EU-top moeten worden ondertekend samen met ‘de scheidingsakte’ tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.



May gaat vanmiddag naar Europees Commissievoorzitter Juncker in de hoop geschilpunten uit de weg te ruimen en bezwaren van Britse parlementariërs over de huidige tekst van het principeakkoord weg te nemen. Of dat nog mogelijk is moet de komende dagen blijken.