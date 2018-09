May moet een list verzinnen voor nieuw brexit-plan

Theresa May zit volledig klem na de desastreus verlopen EU-top in Salzburg vorige week. De EU veegde haar brexit-voorstellen hardhandig van tafel, en in eigen land krijgt ze haar plannen ook niet verkocht. The Sunday Times meldt dat twee topadviseurs van de Britse premier zich nu voorbereiden op nieuwe algemene verkiezingen in een poging de positie van de premier te verstevigen. Daarnaast hopen ze dat verkiezingen zorgen voor een meerderheid voor de conservatieven, zodat ze een eventuele brexit-deal makkelijker door het parlement kan loodsen.

Uitgesloten

May heeft nieuwe verkiezingen tot nu toe altijd uitgesloten, en in een reactie ontkende Downing Street dat er gesprekken gaande zijn over dit onderwerp. Maar mocht ze van mening veranderen, dan is het niet de eerste keer dat ze vervroegde verkiezingen uitschrijft: vorig jaar juni gingen de Britten ook al vervroegd naar de stembus. Met die verkiezingen wilde premier May de bestaande meerderheid van de conservatieven vergroten en de brexitonderhandelingen vergemakkelijken.



Dat plan viel toen volledig in het water: ze verloor zelfs de kleine meerderheid die ze had, en is nu afhankelijk van gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP. Sindsdien staat Mays positie constant ter discussie. Ze slaagt er maar niet in haar eigen partij op een lijn te krijgen over de te varen brexit-koers: vooral de brexiteers maken geen geheim van hun afkeer van de plannen van de premier.