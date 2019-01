May: stemming over Brexit-deal op 14 of 15 januari

De Britse premier Theresa May verwacht dat het Lagerhuis over twee weken zal kunnen stemmen over haar Brexit-deal. Als ze dan geen meerheid krijgt komt Groot-Brittannië op ‘onbekend terrein', zei ze net op de BBC.

De premier waarschuwde partijgenoten die een volgens haar onhaalbare 'perfecte Brexit’ nastreven beter maar eieren voor hun geld te kiezen. Anders komt er misschien wel helemaal geen Brexit, aldus May. Binnen de Conservatieve Partij zou nog altijd geen meerderheid bestaan voor haar deal met Brussel. Tegelijk willen meer Britten lid blijven van de Europese Unie dan er weg willen, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek. Ook willen steeds meer kiezers zelf de uiteindelijke beslissing kunnen nemen. May voelt daar niets voor.

Knelpunten

De komende dagen belooft de premier meer details bekend te maken over een aantal knelpunten. Dat zijn: specifieke maatregelen om de lastige grenskwestie tussen Ierland en Noord-Ierland op te lossen, een grote rol voor het Britse parlement bij toekomstige onderhandelingen met Brussel en aanvullende afspraken met Brussel over de Ierse kwestie. Wat dat laatste aanging kon ze nu nog niets zeggen.

Volledig scherm Theresa May op de BBC. © REUTERS

"De deal ligt op tafel. We hebben mensen die hun perfecte Brexit willen. En ik zou zeggen het zoeken naar perfectie is de vijand van het zoeken naar het goede. het gevaar bestaat dat we uiteindelijk helemaal geen Brexit zullen hebben.”

Groot-Brittannië moet de EU op 29 maart verlaten, maar premier Theresa May heeft moeite om haar vertrekovereenkomst door het parlement te laten goedkeuren, waardoor er grote onzekerheid ontstaat over de vraag of een dergelijke overeenkomst wel mogelijk is, of zelfs of het land überhaupt zal vertrekken.



Uit het onderzoek van peiler YouGov bleek dat als er onmiddellijk een referendum zou worden gehouden 46 procent zou stemmen om te blijven en 39 procent om te vertrekken. De rest weet het niet, zou niet gaan stemmen of weigerde de vraag te beantwoorden. Als de twijfelaars en de weigeraars uit de steekproef worden verwijderd, is de uitslag 54-46 ten gunste van het blijven.

Verdeeld