May vlak voor EU-top op gesprek bij Macron en Merkel over brexit

May wil de andere 27 landen van de EU vragen de brexit uit te kunnen stellen tot eind juni. De andere EU-landen vinden dat ze met een plan moet komen om duidelijk te maken waarom verder uitstel zinvol en nodig is. Zaterdag zei May dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen, hoe kleiner de kans is de Groot-Brittannië de EU verlaat.



Na lange onderhandelingen heeft de EU met de regering van May eind vorig jaar een basisovereenkomst over de brexit bereikt. Die is echter herhaaldelijk door een meerderheid in het Britse Lagerhuis verworpen. De brexit zou 29 maart zijn, maar dat is opgeschoven naar 12 april. Woensdag zou het nog verder moeten worden uitgesteld.



Maar er is vooralsnog geen zicht op een oplossing voor de politieke impasse in Engeland. May probeert nog steun voor een 'softe' brexitdeal te krijgen van de oppositiepartij Labour. Maar de gesprekken daarover liggen volgens uitlatingen van de 'brexitman' van Labour, Keir Starmer, stil en hebben nog niks opgeleverd.